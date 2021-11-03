انت الان تتابع خبر ‏حرب من التصريحات والمداخلات الصادمة بين الفنانة ياسمين صبري ووالدها ! والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - ‏ياسمين صبري الفنانة المصرية تسببت في إثارة حالة من الجدل خلال الأيام القليلة الماضية بسبب أزمتها مع والدها أشرف صبري والتي كشف عنها الأخير في تصريحات له عبر حسابه على فيسبوك وبرنامج "ET بالعربي"

وكان والد ياسمين صبري قد أكد في تصريحاته الأخيرة أنه رفض دخول ابنته إلى عالم الفن واشترط عليها الزواج أولا، وأكد أنها شاركت في أكثر من عمل فني بعد زواجها الأول، كما أوضح أن القطيعة مع ابنته بدأت بعد طلاقها من محمد زوجها السابق، كون الطلاق حدث بدون علمه مما تسبب في حزنه الشديد، وأشار أنه لم يوافق على زواجها الثاني بسبب أنه تم بدون علمه48460625

من جانبها لم تبد ياسمين صبري أي رد فعل مباشر على هجوم والدها عليها، لكنها حرصت على مواصلة حياتها بشكل طبيعي وإعادة نشر بعض المقولات والنصائح اليومية باللغة الإنجليزية عبر خاصية القصص القصيرة على انستجرام، إلا أن المقولة التي نشرتها اليوم الثلاثاء اعتبرها البعض بمثابة تعليق غير مباشر على تصرفات والدها



ونشرت ياسمين صبري مقولة جاء فيها: "حان وقت التغيير وبداية جديدة، ينتهي فصل قديم ولديك الآن كل ما تحتاجه لخلق حياة أحلامك، لا شيء يمكن أن يعيقك أو يجعلك عالقًا لأنك لا يمكن إيقافك حرفيًا"، كما شاركت النجمة المصرية جمهورها على انستجرام بصور جديدة لها ظهرت فيها هي متواجدة في أحد المطاعم وأمامها على الطاولة باقة من الورود المبهجة

في السياق نفسه كانت تصريحات والد ياسمين صبري الهجومية ضد ابنته قد بدأت بعد ظهورها في لبرنامج "ABtalks" على "يوتيوب" حيث أكدت الفنانة المصرية خلال هذا اللقاء أن علاقتها بوالدها منقطعة، وقد أوضح والدها فيما بعد أن تصريحاتها لا صحة لها وأنها تربت في منزله وأنه من قام كذلك بالترتيب لحفل خطوبتها ونشر مجموعة من صور الخطوبة التي كشفت لأول مرة على زوجها السابق

ثم عاد وصرح قائلًا بأن ابنته ربما قد تكون تعرضت لخلل نفسي هو ما أثر عليها وعلى علاقتها به، كما هدد بمقاضاة صديقتها التي قررت شن حملة هجومية على أشرف صبري، وشدد الأخير أنه لم يعرفها وأن حديثها لا أساس له من الصحة. 48460625