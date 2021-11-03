شاهد .. اتفرج.. بلقيس فتحي بوصلة رقص تتمايل بدلع على انغام احدى الاغاني في حفل زفاف بدبي!

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انت الان تتابع خبر اتفرج.. بلقيس فتحي بوصلة رقص تتمايل بدلع على انغام احدى الاغاني في حفل زفاف بدبي! والان مع التفاصيل
الرياض - روايدا بن عباس - 2021/11/03 الساعة 07:00 مساءً | (هبه الوهالي)
تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو ظهرت خلاله الفنانة اليمنية بلقيس فتحي وهي ترقص أثناء إحياء حفل زفاف في دبي.
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وظهرت بلقيس في الفيديو، تتمايل وترقص بحركات بدلع على أنغام إحدى الأغاني، والتي جذبت أنظار الجمهور حولها.
وتفاعل الحضور مع الأغاني التي قدمتها بلقيس وأبدوا إعجابهم بها.59809268