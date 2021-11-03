شاهد .. اتفرج.. بلقيس فتحي بوصلة رقص تتمايل بدلع على انغام احدى الاغاني في حفل زفاف بدبي!

الرياض - روايدا بن عباس - 2021/11/03 الساعة 07:00 مساءً | (هبه الوهالي)

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو ظهرت خلاله الفنانة اليمنية بلقيس فتحي وهي ترقص أثناء إحياء حفل زفاف في دبي.

59809268



وظهرت بلقيس في الفيديو، تتمايل وترقص بحركات بدلع على أنغام إحدى الأغاني، والتي جذبت أنظار الجمهور حولها.



وتفاعل الحضور مع الأغاني التي قدمتها بلقيس وأبدوا إعجابهم بها.59809268