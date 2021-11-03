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شاهد .. اتفرج.. بلقيس فتحي بوصلة رقص تتمايل بدلع على انغام احدى الاغاني في حفل زفاف بدبي!

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الرياض - روايدا بن عباس - 2021/11/03 الساعة 07:00 مساءً | (هبه الوهالي)

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو ظهرت خلاله الفنانة اليمنية بلقيس فتحي وهي ترقص أثناء إحياء حفل زفاف في دبي.

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وظهرت بلقيس في الفيديو، تتمايل وترقص بحركات بدلع على أنغام إحدى الأغاني، والتي جذبت أنظار الجمهور حولها.


وتفاعل الحضور مع الأغاني التي قدمتها بلقيس وأبدوا إعجابهم بها.59809268

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سعد محمود

سعد محمود

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة

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