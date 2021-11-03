شاهد .. اتفرج.. ميرفت أمين عن دلال عبد العزيز وسمير غانم: بكلمهم كتير وموجودين معايا بكل حاجة بعملها!!

انت الان تتابع خبر اتفرج.. ميرفت أمين عن دلال عبد العزيز وسمير غانم: بكلمهم كتير وموجودين معايا بكل حاجة بعملها!! والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2021/11/03 الساعة 07:30 مساءً | (هبه الوهالي)

وجهت الفنانة ميرفت أمين، رسالة إلي الراحلين، الفنان سمير غانم، والفنانة دلال عبد العزيز، معبرة عن حبها الشديد لهما، داعية لهما بالرحمة والمغفرة.

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وقالت ميرفت أمين خلال لقائها مع برنامج The Insider بالعربي: دلال عبد العزيز وسمير غانم وحشوني جدًا.. وبكلمهم كتير، وأشعر دائمًا أنهم معي وموجودين معايا.

وأضافت ميرفت أمين: دنيا وإيمي سمير غانم بالنسبة لي أولادي، ودائما يقولوا لي يا مامتي وليس طنط.. وبذهب لهم كل الفترة ونجلس مع بعض وندعي لهم.. وربنا يصبرهم ويقويهم.

سمير غانم ودلال عبد العزيز ورحل عن عالمنا هذا العام الفنان سمير غانم والفنانة ودلال عبد العزيز، إثر إصابتهما بفيروس كورونا المستجد، كما أُصيب سمير غانم بمرض الفطر الأسود، وكان هو سبب وفاته، بينما دلال عبد العزيز، كانت تعاني من أمراض الرئة، وكانت سبب رحيلها بعد أن أصبحت مسحتها سلبية.



أعمال الفنانة ميرفت أمين حكاية مع الزمان من مسلسل إلا الموسم الثاني، من بطولة الفنانة ميرفت أمين، وأحمد خليل، بالتعاون مع مجموعة كبيرة من نجوم الفن، ومنهم: أشرف زكي، وأحمد جمال سعيد، وعصام السقا، وحازم إيهاب، ورحاب عرفة، وأحمد والي، وهايدي رفعت، ومارتينا عادل، وياسمين رحمي، ورضوى جودة، وشاهيستا سعد، وآخرون، والعمل من تأليف أمين جمال وإخراج أحمد محسن.88230151