شاهد .. مايا دياب تنزع ثوب الخجل وتظهر بفستان يكشف جسدها الطاغي في أطلالة صارخة.. اتفرج

انت الان تتابع خبر مايا دياب تنزع ثوب الخجل وتظهر بفستان يكشف جسدها الطاغي في أطلالة صارخة.. اتفرج والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - أشعلت الفنانة اللبنانية مايا دياب بصورتها التي نشرتها على موقع تبادل الصور والفيديوهات انستغرام الحديث بين متابعيها.

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وشاركت دياب صورة عبر حسابها الرسمي ظهرت فيها مرتدية فستاناً زهري اللون أظهر مناطق جسدها بشكل واضح.

وعلقت مايا دياب على الصورة بالقول: "فخورة بأن أكون أيقونة الجمال العربي مرة أخرى، سأستمر بالعطاء والعمل دوماً تحقيق الأفضل".بعد ساعات حازت الصورة على آلاف التعليقات والإعجابات التي انقسمت بين من اثنى على مايا واعتبرها تستحق اللقب، وبين آخرين تهكموا على كثرة الألقاب التي "يحصل عليها من لا يستحق"، على حد وصفهم.

وكانت مايا دياب أشعلت منصات التواصل قبل أيام اثر اتفالها بعيد ميلاد ابنتها بحضو طليقها، حيث انشرت مايا مقاطع من الحفل عبر حسابها على "إنستا ستوري"، وبدت كاي ابنة مايا سعيدة بوجود والدها معها، حيث ظهرت في أحد المقاطع وهي ترقص معه، علقت مايا عليه "الحب الحقيقي" قبل أن تنضم إليهما إلى حلبة الرقص.

لقد تساءل الكثيرون، بعدنشر مايا دياب لهذه الفيديوهات، ما إذا كانت العلاقة عادت إلى مجاريها بينها وبين عباس ناصر، خصوصاً وأنه لا يظهر مع عائلته في المناسبات الاجتماعية، عدا عن أن مايا ترفض التحدث عن تفاصيل حياتها الشخصية وزواجها وطلاقها في الإعلام.

يعتذر( )عن نشر هذه الصورة المخلة احتراماً وتقديراً لمتابعينا الكرام 95706252