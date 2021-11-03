شاهد .. فضيحة مدوية.. صافيناز يخرج صدرها من الفستان أثناء الرقص والقفز والجمهور في ذهول!!

انت الان تتابع خبر فضيحة مدوية.. صافيناز يخرج صدرها من الفستان أثناء الرقص والقفز والجمهور في ذهول!! والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2021/11/03 الساعة 08:00 مساءً | (هبه الوهالي)

تداول رواد مواقع التواصل الإجتماعي صورا وفيديو للراقصة ​صافيناز خلال احيائها حفلة زفاف، قيل انها تعرضت فيه لموقف محرج بسبب بدلة الرقص الضيقة التي كانت ترتديها، ما عرضها لموقف محرج،

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حيث ارتدت بدلة رقص باللون الأزرق، ضيقة جدا ومكشوفة الصدر حتى كاد صدرها يخرج من الفستان دون أن تعلم، أثناء القفز والرقص.

وانتشرت صور وفيديوهات صافيناز على نطاق واسع بين المتابعين، منهم من انتقدها وسخر من اطلالتها الفاضحة والموقف المحرج الذي وضعت نفسها به، ومنهم من أكد ان صافيناز تتعمد هذا الإغراء واخراج مفاتنها، وتغزلوا بجمالها ورقصها.

يذكر ان الراقصة صافيناز قد خضعت مؤخرا لجلسة تصوير على متن يخت وسط البحر، ونشرت احداها على صفحتها الخاصة على موقع انستغرام،

وارتدت مايوه أبيض اللون استعرضت فيه رشاقتها وجسمها امام المصورين، وطلبت رأي الجمهور باطلالتها فانقسموا بين الغزل المدح وبين الانتقادات.68557743