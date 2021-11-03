انت الان تتابع خبر نجوم هوليود.. لن تصدق كم تبلغ ثروة النجم العالمي ليوناردو دي كابريو ! والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - ‏يعد النجم العالمي ليوناردو دي كابريو من أغنياء نجوم هوليود، فتقدر ثروته أكثر من 245 مليون دولار

فالنجاح المبهر الذي حققه بفيلم "تايتانك" تقاضى عليه 2.5 مليون دولار، ما أدى لمنحه 20 مليون دولار على كل دور يجسده بعد هذا الفيلم، مثل80080307

"ذي ديبارتد"، "إنسبشن" أو "بلود ديامند"

كما انه أبرم على إتفاق مع المنتجين على أن يحصل على أجر معيّن، وأن ينال نسبة من عائدات الأفلام، فجنى دي كابريو من مبيعات التذاكر 59 مليون دولار حتى اليوم

وشارك ليوناردو بإعلانات وبحضور حفلات افتتاح لنواد وكازينوهات، وتقاضى على كل هذا أمولاً طائلة80080307