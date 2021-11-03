شاهد .. هيفاء وهبي.. تستعرض عملية تجميلها الأخيرة بإطلالة صادمة بشكلها المفزع...اتفرج

انت الان تتابع خبر هيفاء وهبي.. تستعرض عملية تجميلها الأخيرة بإطلالة صادمة بشكلها المفزع...اتفرج والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2021/11/03 الساعة 10:00 مساءً | (هبه الوهالي)

تألقت الفنانة الللبنانية هيفاء وهبي في حفلها الأخير الذي أحيتها أمس في مصري وتحديدا في بورسعيد وسط أجواء احتفالية.

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في التفاصيل ، ظهرت الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي في حفلها الاخير بإطلالة جذابة جدا مرتدية فستان باللون الاخضري مكشوف الأفخاذ والصدر بقمة من الأنوضة والجمال.

اللافت في الموضوع أنها ظهرت بوزن زائد بإطلالتها الاخيرة وجسدها تصدر محركات البحث ، بسبب الزيادة الملحوظة على معالم جسدها بطريقة جذابة جدا.

وفي مقطع فيديو تصدر محركات البحث مؤخرا ، أثناء رقص الفنانة هيفاء وهبي أمام المسرح بوصلة رقص على أنغام اغنيتها المشهورة " عمري معاك " وسط تصفيق حار من الجمهور.

من جهة أخرى ، أحيت الفنانة هيفاء وهبي مؤخرا حفلها الاخير في الساحل الشمالي قبل عدة أشهر وتستعد خلال الأسابيع القادمة لإحياء حفل في دولة الامارات العربية برفقة الفنان اللبناني وائل كفوري.

الجدير بالذكر أن الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي ، أصدرت بعد غياب طويل عملها الفني الجديد لعام 2021 قبل عدة أشهر برفقة الفنان المصري أكرم حسني بديو غنائي مشترك بعنوان " لو كنت " والذي حاز على اعجاب ملايين من جمهورها داخل الوطن العربي.

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