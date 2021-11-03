شاهد .. لن تصدق.. انفصال شيرين عبدالوهاب عن زوجها لسبب صادم..(تفاصيل صادمة)

انت الان تتابع خبر لن تصدق.. انفصال شيرين عبدالوهاب عن زوجها لسبب صادم..(تفاصيل صادمة) والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2021/11/03 الساعة 10:30 مساءً | (هبه الوهالي)

تصدرت مواقع التواصل الاجتماعي خبر انفصال الفنانة المصري شيرين عبدالوهاب عن زوجها الفنان المصري حسام حبيب لا سيما بعد التسجيلات التي سربت من قبل والد زوجها.

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في التفاصيل ، نشر إحدى المواقع المواقع الاخبارية المعني بأخبار النجوم أنّ الطلاق حصل بالفعل وأنّ الفنانة المصرية شيرين كشفت احتيال حسام المالي عليها الأمر الذي استدعى منها الانفصال عنه سريعاً ، وحسب هذا الموقع فإنّ شيرين استلمت أوراق الطلاق من المحكمة المصرية عبر محاميها السيد لطفي.

وبعد تصدر اسم الفنانة شيرين محركات البحث بسبب خبر الطلاق ، تواصل بعض الصحافيين مع مصادر مقربة من الثنائي الشهير، والذي بدوره نفى كلّ ما ورد، مؤكدين أن الفنانة شيرين تعيش حياة سعيدة ولا يوجد اي مشاكل بينهم.

الجدير بالذكر أن الفنانة شيرين عبدالوهاب تصدرت محركات البحث قبل عدة أشهر بسبب تسجيلات والد زوجها الفنان المصري حسام حبيب.

حيث تداول التسجيل بين ملايين من الجمهور عبر مواقع التواصل وشمل مكالمة هاتفية بين والد الفنان حسام حبيب وإحدى المذيعات ، متحدثا عن محاولة حسام حبيب الاحتيال على الفنانة والهروب منها والعديد من التسريبات التي صدمت الثنائي ودعا الفنان حسام حبيب لقطع العلاقة بينه وبين والده.32747741