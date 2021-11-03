انت الان تتابع خبر اتفرج كيف كان برج خليفة وهو مضاء بالصور من أجل النجم العالمي شاروخان والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - تمت إضاءة برج خليفة أمس بصورة النجم الهندي الشهير ​وذلك إحتفالاً بعيد ميلاده الـ56.

وقد إحتفل شاروخان بهذه المناسبة في منزله في مومباي بالهند وشهد محيط منزله حشداً كبيراً من المعجبين والمحبين الذين حملوا يافطات معايدة وتهنئة.30653488

والجدير بالذكر أن شاروخان قد تزوج في عام 1991 من غوري خان ولديهم 3 أبناء، وكان تعرض ابنه الأكبر أريان خان Aryan Khan، للاحتجاز خلال الفترة الماضية قبل الإفراج عنه بكفالة في قضية تتعلق بحيازة وتعاطي مواد مخدرة.

وقد إشتهر شاروخان طوال أعوام بمسلسلاته وأفلامه التي حققت نجاحاً بارحاً.

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