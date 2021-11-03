شاهد .. اتفرج.. عبد الله بالخير يصدم الجمهور بشكله الجديد.. ومتابعين يسخرون من شعره! صور

انت الان تتابع خبر اتفرج.. عبد الله بالخير يصدم الجمهور بشكله الجديد.. ومتابعين يسخرون من شعره! صور والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2021/11/03 الساعة 11:30 مساءً | (هبه الوهالي)

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، فيديو يظهر فيه الفنان الإماراتي عبد الله بالخير بلوك جديد غير الذي اعتاد عليه جمهوره ومتابعيه.

72671921



وظهر بالخير في الفيديو بتسريحة شعر غريبة، وانتشر الفيديو بشكل كبير لتثير تسريحة عبد الله بالخير ضحك المتابعين ورواد وسائل التواصل الذين تداولوا الفيديو.

عبد الله بالخير كعادته في التصرف بشكل يصنع الابتسامة مع كل من يلتقي به فقد ظهر في الفيديو الذي رجح الكثير أن يكون التقطه الإعلامي أحمد خميس زوج الفنانة مشاعل الشحي ممازحاً خميس ومشاعل وسط ضحك الجميع.

وأوقف أحمد خميس الفنان بالخير وطلب منه الالتفات إلى الخلف حتى يفاجئ زوجته بوجوده، وعند وصول مشاعل الشحي إليهم أبدت صدمتها، كما كانت ردة فعل عبد الله بالخير طريفة حيث صرخ بوجهها وهو أسلوب معروف عنه عندما يبدي اندهاشه دوماً من اي موقف.



وعبدالله بالخير مغني إماراتي، ولد في العام 1950، وبدأ حياته الفنية من خلال العمل كمونولجست وتقليد الشخصيات ، وتلقى تعليمه في مصر بمعهد الموسيقى العربية بالقاهرة.72671921