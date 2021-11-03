شاهد .. الممثلة التركية مريم أوزرلي.. بإطلالة ساحرة ومثيرة تتجول في شوارع لندن (صور)

انت الان تتابع خبر الممثلة التركية مريم أوزرلي.. بإطلالة ساحرة ومثيرة تتجول في شوارع لندن (صور) والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2021/11/04 الساعة 12:00 صباحاً | (هبه الوهالي)

شاركت الممثلة التركية الشهيرة مريم أوزرلي مجموعة صورة لها من وسط أحد شوارع لندن على صفحتها في موقع إنستغرام .

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وظهرت مريم أوزرلي بإطلالة ساحرة ومثيرة مرتدية تنورة قصيرة وقميصاً ناعماً وتركت شعرها منسدلاً على كتفيها بتسريحة ناعمة وكعباً عالياً .

مريم أوزرلي

ممثلة تركية ولدت في 12 أغسطس 1983 بمدينة كاسل في ألمانيا حيث بدأت نشاطها في مجال التمثيل سنة 2002 إلا أنها لم تحظى بالشهرة المطلوبة إلا بعد أدائها لدور السلطانة هيام في مسلسل القرن العظيم المعروف ب حريم السلطان في الوطن العربي.

كما وولدت مريم لأب تركي من مدينة أورفا التركية، وأم ألمانية. ولديها شقيقين أكبر منها سناً بجانب أخت كبرى أيضاً.

كما وكشفت الشهر الماضي النائبة التركية المعارضة عن مدينة إسطنبول،غمزة آق قوش إيلجازدي، أن تركيا سجلت 72 ألف جريمة خلال الـ11 عامًا الماضية .

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