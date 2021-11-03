شاهد .. هند القحطاني تستعرض وخلفيتها ومفاتنها من داخل السجن وتستفز السعوديين .. اتفرج

انت الان تتابع خبر هند القحطاني تستعرض وخلفيتها ومفاتنها من داخل السجن وتستفز السعوديين .. اتفرج والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2021/11/03 الساعة 11:00 مساءً | (هبه الوهالي)

نشرت نجمة مواقع التواصل السعودية هند القحطاني مقطع فيديو لها استفز المتابعين، ظهرت فيه وهي تستعرض مؤخرتها، وجسمها بجامبسوت ضيق جدا برز انحناءات جسمها بوضوح، وأشارت انها اطلالة هالوين بلوك "السجينة".

75691697

انتشر فيديو رهف القحطاني بشكل كبير بين المتابعين، وعبر الكثير عن صدمتهم بتعمد هند باستعراض مفاتنها بشكل مستمر لحصد الاعجابات والترند،

وعلق البعض بطريقة ساخرة على لوك السجينة وكتبوا: "هند تستعرض مؤخرتها من السجن"، لكن ثمة من اشاد بجمالها واثارتها وبحفاظها على رشاقتها خصوصاً ان لديها أولاد.

الجدير بالذكر ان هند القحطاني هي من أشهر النجمات على السوشيل ميديا، وتحظى بنسبة تفاعل كبيرة جدا على صفحاتها،

ولها الاف المتابعين، حيث تنشر تفاصيل حياتها اليومية وتعمل اعلان لعدة ماركات، وتتعرض للانتقاد بشكل دائما بسبب اسلوب الاستعراض التي تتبعه، واقحام بناتها المراهقات في الفيديوهات المثيرة للجدل.

75691697