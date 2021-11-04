شاهد .. الاعلامية بوسي شلبي تصدم الجمهور بتغير تام في ملامحها لن تصدق كيف يبدو شكلها .. (صور)

انت الان تتابع خبر الاعلامية بوسي شلبي تصدم الجمهور بتغير تام في ملامحها لن تصدق كيف يبدو شكلها .. (صور) والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2021/11/04 الساعة 01:30 صباحاً | (هبه الوهالي)

شاركت الاعلامية بوسي شلبي، جمهورها عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات “انستجرام”، بصور جديدة لها.

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صدمت بوسي، جمهورها بملامح وجه متغيرة للغاية، لتنهال عليها تعليقات الجمهور حول السب وراء التغير في ملامح بوسي شلبي، بين إن كان المكياج هو السبب أم استخدامها للفلاتر أو حقن الفيلر.

جدير بالذكر أن الإعلامية بوسي شلبي قد تعرضت للإنتقادات مؤخرا بعد لقائها مع أبطال فيلم “ريش” الفائز بجائزة مهرجان الجونة السينمائي.

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