شاهد .. تتخطى الحدود الحمراء.. التونسية إيمان العميري بإطلالة مثيرة للغاية وتلفت انظار متابعيها!

انت الان تتابع خبر تتخطى الحدود الحمراء.. التونسية إيمان العميري بإطلالة مثيرة للغاية وتلفت انظار متابعيها! والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2021/11/04 الساعة 12:30 صباحاً | (هبه الوهالي)

شاركت النجمة التونسية إيمان العميري صور جديدة لها على صفحتها على مواقع التواصل الاجتماعي إنستغرام .

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وظهرت إيمان العميـري بفستان أسود طويل مكشوف على جانبيه مع كعب عالي وتركت شعرها منسدلاً على كتفيها بتسريحة ناعمة .

كما وتحولت إيمان العميـري في الفترة الأخيرة إلى نجمة مثيرة للجدل على مواقع التواصل الاجتماعي، من خلال صورها التي تستعرض فيها إطلالاتها ولوكاتها التي يصفها البعض بأنها جريئة بالنسبة للمجتمع العربي، ففي بعض الأحيان تنشر العميري صوراً بالمايوه، وفي بعض الأوقات بفساتين ضيقة تظهر فيها انحناءات جسمها .

كما وظهرت إيمان العمـري، لأول مرة في برنامج ستار أكاديمي لمواهبها الغنائية، في الموسم الخامس وقالت إنها المهد المنتظر. وقد أقسمت بالله أنها فعلت ذلك، وها نحن نمثل إيمان العميري.

ويشار إلى أن الفنانة التونسية لم تدخل في برنامج ستار أكاديمي، حيث خرجت في مرحلة مبكرة. وأصدرت الفنانة عدة أغانٍ وفيديوهات منها فيديو من حياتي، وكان ذلك عام 2013.60567220