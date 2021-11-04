شاهد .. اتفرج الصور .. بطلة مسلسل «حب للإيجار» تصدم جمهورها في ظهور غير متوقع

انت الان تتابع خبر اتفرج الصور .. بطلة مسلسل «حب للإيجار» تصدم جمهورها في ظهور غير متوقع والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - في تصرف غير متوقع صدمت الفنانة التركية إلتشين سانجو متابعيها عبر مواقع التواصل الاجتماعي بظهورها بإطلالة مختلفة، حيث قامت بتغيير لون شعرها البرتقالي الذي اشتهرت ببه في أغلب أعمالها الفنية.

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وظهرت بطلة مسلسل "حب للإيجار" للمرة الأولى بالشعر الأشقر المتموّج، لتتخلى بذبك عن شعرها البرتقالي المميّز الذي كان أحد أسباب شهرتها وتميرها عن باقي النجمات التركيات، وفق (لها).

و تفاعل الجمهور بشكل واسع مع إطلالة ألتشين الجميلة، وأشادوا بجمالها في الحالتين، لافتين إلى أن اللون غيّر ملامحها ولكنه يليق بها ويبرز جمالها.

و يذكر أن الفنانة التركية إنضمت أخيراً الى مسلسل "الكاذب وشموعه" حيث ستجسد شخصية طبيبة نفسية، وهو مقتبس من العمل الأجنبي Mistresses ، حول أربع سيدات في الثلاثينيات من عمرهن وعلاقتهن المعقدة كل واحدة منهن تسير في دربها الخاص لتكتشف ذاتها.

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