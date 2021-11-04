شاهد .. السعودية ريم الصانع تنبطح على سرير النوم بلباس داخلي بإقوئ مشهد صارخ ...اتفرج

انت الان تتابع خبر السعودية ريم الصانع تنبطح على سرير النوم بلباس داخلي بإقوئ مشهد صارخ ...اتفرج والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - أطلت الفاشينستا وعارضة الأزياء السعودية ريم الصانع، على منصات السوشيال ميديا، من سرير نومها، في أجرأ ظهور لها.

وتداولت حسابات متخصصة بأخبار المشاهير والفن، صورة الفاشينستا السعودية، بعدما كانت الأخيرة قد نشرتها على حسابها بموقع التواصل الإجتماعي الشهير "إنستغرام".71720302

وظهرت ريم الصانع في الصورة، تلتقط سلفي وهي مضطجعة على سرير النوم بلباسها الداخلي، دون أن تضع أي تعليق على إطلالتها.

واختارت الفاشينيستا ريم الصانع، لإطلالتها الجريئة، تسريحة شعر باللون البني انسدلت خصلاتها على صدرها المكشوف.

يذكر أن نجمة السوشال ميديا ريم الصانع، اعترفت في وقت سابق، أن انتشار صورةً قديمة لها جعلها تكره جميع الناس وتشعر أنها سيئة، خاصة بعدما تصدرت “التريند” في “تويتر” حينها.

وقالت الصانع في فيديو عبر “سناب شات”: “في الدنيا نمر بأشياء، يعني أنا هالسنة، في بدايتها صار شيء مابتكلم عن الموضوع. بس كنت تريند على تويتر، وفي ناس قالوا عني أِشياء من جد لما قريتها قلبي قعد يعورني، أنا مو شخص سيء”.

وأضافت ريم وهي تبكي: “أول شيء جاء في بالي أنه أكرهكم كلكم، بدأت أكره الناس. بس مع الوقت استوعبت إنه لو أشيل هالزعل في قلبي وفي خاطري”.

ووجهت الشابة السعودية رسالة إلى المغردين: “أعرف ألحين أصدقائي بيدقون عليا يسألوني إذا كنت بخير، أنا بخير. بس الفكرة إني بدأت أشيل زعل في قلبي، وألحين بدل ما أشيل زعل، حتى الناس اللي يكرهوني أنا أحبكم. الله يوفقكم والله يسعدكم، ويمكن هذا الشيء أصعب من الكره، بس في نهاية اليوم أحس إني أخف”.

وتبين للمغردين أن ريم تقصد صورتها الجريئة التي ظهرت فيها مع صديقها واثارت الجدل في وقت سابق. ووصفها البعض آنذاك بأنها غير لائقة ومخلة بآداب وعادات المجتمع السعودي.

وظهرت “الصانع” في تلك الصورة وهي ترتدي “روب الاستحمام” مع صديقها الذي ظهر يرتدي نفس الروب، مما جعل ناشطون يعبرون عن غضبهم من هذه الصورة.

ريم الصانع، كانت مبتعثة للدراسة في أمريكا، وحاليا تقيم في إمارة دبي، ولها شهرة واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي، وتشارك حياتها الشخصية على حساباتها في منصات السوشيال ميديا بشكل متواصل، وتقوم بعرض الأزياء ونشر مواضيع خاصة بالجمال والملابس والميك أب مع جمهورها ومتابعيها على الحسابين.

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