انت الان تتابع خبر تابع تصرف ‏‏محمد رمضان مع الجمهور في السعودية يثير ضجة كبيرة ! والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2021/11/04 الساعة 01:00 صباحاً | (اماني)

‏انتشرت مقاطع فيديو للفنان المصري محمد رمضان يظهر إلقاءه الأموال على الجمهور والتي طُبعت عليها صورته، وذلك خلال حفله في الرياض.

وفي التفاصيل ظهر رمضان وهو يحمل شنطة مليئة بالأموال، وبدأ يرميها للجمهور.74123598

ووجه رمضان التحية للجمهور السعودي قائلا: "جمهوري العظيم .. سعودية .. طب هعمل حفلات في دول تانية إزاي"

وكان قد وقع محمد رمضان مؤخرا تعهداً بالإلتزام بسلوكيات المهنة والقواعد العامة وعدم الظهور عارياً على المسرح والالتزام بالقواعد العامة، وذلك بحسب رئيس لجنة العمل بنقابة الموسيقيين في مصر، منصور هندي.74123598