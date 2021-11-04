شاهد .. مراهقة تسببت في طلاق نور الشريف وبوسي وما فعلته حورية فرغلي معها لم يصدقه أحد .. تفاصيل مثيرة!!

انت الان تتابع خبر مراهقة تسببت في طلاق نور الشريف وبوسي وما فعلته حورية فرغلي معها لم يصدقه أحد .. تفاصيل مثيرة!! والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - هناك العديد من الفنانين الشباب التي ظهروا خلال عدد من الأعمال الفنية البسيطة وسرعان ما أختفوا من الوسط الفني ولم يستطيعوا تكملة المشوار داخل الوسط، وتختلف أسباب الابتعاد عن الوسط من فنان لأخر.

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حيث أن الفنانة نور السمري تعتبر إحدى الفنانات التي لم يحالفها الحظ بالرغم من أنها بدأت بقوة في بداية دخولها الوسط الفني، وبالرغم من أنها لم تظهر كثيرا إلا إنها أثار حولها الكثير من الجدل في الكثير من المواقف ابرزها أنها أشيع أنها السبب وراء انفصال الفنان الراحل نور الشريف وزوجته الفنانة بوسي، فإليكم عدد من المعلومات التي لا تعرفها عنها:ولدت نور عام 1980، وكانت تعيش في الولايات المتحدة الأمريكية وحصلت على شهادة تعادل الثانوية العامة، و لجأت إلى الفنان نور الشريف لاكتشفاها وليساعدها في دخول الفن.

و يعد مسلسل “أميرة في عابدين هو أول الأدوار التي تلعبها، حيث أنها قامت بدور صغير، ثم تم ترشيحها لإحدى الأدوار في مسلسل العطار والسبع بنات.

وشيع أنها السبب وراء انفصال نور الشريف وبوسي إلا أنها نفت تماما.32964365