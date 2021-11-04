شاهد .. هكذا علقت دنيا سمير غانم ..في ظهور والدتها دلال عبد العزيز علي السينما!!

انت الان تتابع خبر هكذا علقت دنيا سمير غانم ..في ظهور والدتها دلال عبد العزيز علي السينما!! والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2021/11/04 الساعة 02:30 صباحاً | (هبه الوهالي)

علقت الفنانة المصرية، دنيا سمير غانم، على ظهور والدتها الراحلة دلال عبد العزيز في فيلم “فرق خبرة”

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وقالت دنيا سمير غانم، بعد احتفال أبطال فيلم “فرق خبرة” مساء أمس بالعرض الأول الخاص به وهو بمثابة العمل الأخير الذي تشارك فيه والدتها الراحلة دلال عبد العزيز، “ألف مبروك فيلم فرق خبرة بالتوفيق يارب لكل صناع الفيلم.. الله يرحمك يا أمى”.

وكان الفنان المصري محمد الشرنوبي، كشف عن بوستر فيلمه الجديد “فرق خبرة”، والذي شاركه فيه الفنانة دلال عبد العزيز، التي توفيت في شهر أغسطس/ آب الماضي، متأثرة بمضاعفات إصابتها بفيروس كورونا

تسنى لمحبي دلال عبد العزيز، مشاهدتها في دور العرض السينمائية وذلك في الفيلم المقرر أن يَبدأ عرضه في الثالث من شهر نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل​​

وتوفيت الفنانة دلال عبد العزيز في 7 أغسطس/ آب الجاري، بعد صراع مع المرض استمر منذ إصابتها بكورونا في 30 أبريل/ نيسان الماضي، عن عمر يناهز 61 عاما، وقبلها بثلاثة أشهر وتحديدا في 20 مايو/ أيار، توفي زوجها الفنان سمير غانم عن عمر ناهز 84 عاما، متأثرا بإصابته بفيروس كورونا تاركا خلفه تاريخا حافلا بالأعمال السينمائية والمسرحية.42719707