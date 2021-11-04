شاهد .. رولا يموت بإطلالة خادشة ..تدوس على حبيبها بطريقة فاضحة وتدوخ المتابعين !!

انت الان تتابع خبر رولا يموت بإطلالة خادشة ..تدوس على حبيبها بطريقة فاضحة وتدوخ المتابعين !! والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2021/11/04 الساعة 02:00 صباحاً | (هبه الوهالي)

قامت الفنانة اللبنانية رولا_يموت بنشر صورة مجسّمة لها وهي ترتدي الجلد وتغطي وجهها بقناع، وتحمل سوط للجلد،

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وتقف بكعبها العالي فوق جسد رجل يحبها وينحني لها بطريقة ذليلة، وعلقت على الصورة: "هناك القليل من الشيطان في عينيها الملاك".

أثارت رولا يموت الجدل بالصورة التي وصفها البعض بالمثيرة للإشمئزاز، والتي عبرت عن حالة من الذل وعدم الكبرياء في العلاقات،

حيث تنشر رولا الكثير من الرسائل والصور التي تصلها من بعض الرجال يعبرون عن حبهم لها بمذلة ويتمنون العيش تحت أقدامها، ما يثير استياء الجمهور.

يذكر ان ​رولا يموت​ قد نشرت مؤخرا صورة جديدة لها على حسابها الخاص في انستغرام من جلسة تصوير خضعت لها، وظهرت فيها بطريقة استثنائية، حيث ظهرت محتشمة دون تعري،

بجاكيت أحمر، حيث اعتادت على نشر صورها بالمايوه والبكيني وتستعرض مفاتنها بطريقة فجة، ما جعل البعض يسخرون بالتعليقات، ويكتبون: "فضيحة رولا يموت وهي ترتدي الثياب".10348369