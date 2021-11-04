شاهد .. اختفى قبل 17 سنة.. ظهور الطفل رضا في فيلم (تيتو) والصدمة في مهنته الحالية وهل هي سبب اختفائه!

انت الان تتابع خبر اختفى قبل 17 سنة.. ظهور الطفل رضا في فيلم (تيتو) والصدمة في مهنته الحالية وهل هي سبب اختفائه! والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2021/11/04 الساعة 04:30 صباحاً | (هبه الوهالي)

مر نحو 17 عاما على عرض فيلم "تيتو" من بطولة أحمد السقا وحنان ترك وعمرو واكد وخالد صالح وغيرهم.

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وبعد مرور كل هذه الأعوام على عرض الفيلم الشهير عاد عصام يوسف الذي جسد شخصية الطفل رضا خلال أحداث الفيلم للظهور من جديد

ونشر عصام يوسف فيديو عبر حسابه بتطبيق TikTok، يتضمن ظهوره مع أحمد السقا في فيلم "تيتو" وكيف تحول لسن الشباب بعد مرور 17 عاما.



جدير بالذكر أن عصام يوسف ابتعد تماما عن مجال الفن ويعمل حاليا في هندسة البترول.

وأنتج فيلم "تيتو" عام 2004، وهو من تأليف وإخراج طارق العريان، ويشارك في بطولته إلى جانب أحمد السقا، حنان ترك، وحالد صالح، وعمرو واكد.



بعد سنوات طوال قضاها داخل اﻹصلاحية بعد قتله ﻷمين شرطة، يعمل (تيتو) في عمليات قذرة لحساب ضابط الشرطة الفاسد (رفعت السكري)،

لكن سرعان ما يدرك (تيتو) أن أمامه فرصة جديدة للبدء من جديد حين يقابل رجل اﻷعمال (فارس) الذي يقرر مشاركته في مجال اﻷعمال، و(نور) التي يقع في حبها.

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