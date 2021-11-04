شاهد .. عبلة كامل كادت أن تتسبب بطرد زملائها من مسلسل «لن أعيش في جلباب أبي» ؟لن تصدق ماذا فعلت؟.

انت الان تتابع خبر عبلة كامل كادت أن تتسبب بطرد زملائها من مسلسل «لن أعيش في جلباب أبي» ؟لن تصدق ماذا فعلت؟. والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - حالة درامية نادرا ما تتكرر كل 25 عاما في تاريخ الدراما المصرية ، وهي توحد الجمهور المصري مع مسلسل لن أعيش في جلباب أبي وتحقيقه نجاحا كبيرا ومشاهدة عالية في كل مرة يعرض فيها على القنوات الفضائية المختلفة.

واستعاد الفنان محمد رياض الذي قدم شخصية "عبد الوهاب" بالعمل؛ على كواليس العمل، وتحديدًا كواليس "فرح سنية" أحد أشهر مشاهد المسلسل، وأكد أن هذا المشهد كان به الكثير من التلقائية، لافتًا إلى أن مخرج العمل الراحل أحمد توفيق، كان جادًا جدًا في الكواليس وحرص على أن يظهر المشهد بشكل طبيعي. كما أكد أن كواليس "لن أعيش في جلباب أبي" كانت مليئة المواقف الكوميدية والمميزة بينه وبين بقية فريق العمل، فقال إن الفنانة عبلة كامل كانت حريصة أن تقوم بطبخ بعض الوجبات كل أسبوع، وتقيم وليمة لباقي فريق المسلسل، وأضاف محمد رياض أن هذه الوليمة كانت ستتسبب في طردهم من الاستوديو بسبب انشغالهم بتناول الطعام.90736256

كذلك أوضح محمد رياض أن بطل المسلسل، الفنان الراحل نور الشريف، كان لا يشاركهم في هذه الولائم، ويحرص على تناول طعام صحي حتى لا يؤثر ذلك عليه وقت التصوير أو يتسبب في إرهاقه.وعبر الفنان المصري عن مدى سعادته بتسليط الضوء على المسلسل مرة أخرى بعد مرور أكثر من 24 عامًا على عرضه، لافتًا إلى أنه لم يشاهد العمل كاملًا من قبل، إلا في الأيام الماضية تزامنًا مع فترة العزل المنزلي.

الجمهور ونجاح "لن أعيش في جلباب أبي" وكشف محمد رياض عن واقعة حدثت له في أثناء تصوير مسلسل "هارون الرشيد" والذي تزامن مع عرض "لن أعيش في جلباب أبي" لأول مرة، وكان وقتها قد أحدث ضجة كبيرة وحقق نجاحًا لافتًا.وقال رياض إنه كان يصور بعض مشاهد "هارون الرشيد" في الأقصر برفقة الفنانين نور الشريف وعبلة كامل، وخلال ذهابهم إلى البر الغربي، فوجئ النجوم بتجمهر عدد كبير من الجمهور حول سيارتهم، وكادوا أن يحطموا السيارة، وذلك بسبب تفاعلهم مع المسلسل وحبهم لأبطاله وأسرة عبد الغفور البرعي.

الجدير بالذكر أن مسلسل "لن أعيش في جلباب أبي" من بطولة نور الشريف وعبلة كامل وحنان ترك ومحمد رياض ومنال سلامة وناهد رشدي وياسر جلال ووفاء صادق ومصطفى متولي ورشوان توفيق وغيرهم.90736256