انت الان تتابع خبر بفستان مكشوف الصدر والظهر.. هيفاء وهبي عبر حسابها الرسمي تخطف الأنظار ! والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2021/11/04 الساعة 05:00 صباحاً | (اماني)

‏شاركت الفنانة هيفاء وهبي ، متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام" بصورجديدة من خلال حفلتها ببور سعيد

وظهرت الفنانة هيفاء وهبي باطلالة أنيقة ومميزة خطفت بها الانظار مرتدية فستان انيق باللون الاخضر مكشوف الصدروالظهر وذات فتحة من الامام من الساق94032005

ومن الناحية الجمالية اعتمدت على وضع المكياج بلمسات البسيطة من مكياج العيون واحمر الشفاه باللون البينك وهوما تناسب مع اطلالتها الانيقة

عبرت الفنانة هيفاء وهبي عن سعادتها بإحياء حفل أمس في مدينة بورسعيد لأول مرة لها، وسط حضور عدد كبير منالجمهور.

وقال هيفاء وهبي في تصريح خاص لموقع صدى البلد: "سعيدة بأولى حفلاتي في مدينة بورسعيد .. وشعبها مضيافوكريم واتبسطت جدا معاهم".

وأضافت هيفاء وهبي وهبي في تصريحاتها قائلة:" إن شاء الله مش هتبقي المرة الأخيرة اللي أعمل فيها حفلة هناك"94032005