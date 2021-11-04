شاهد .. فيديو| محمد رمضان يلفت الانظار.. ويرمي النقود على الجمهور خلال حفله بالرياض:اتفرج

انت الان تتابع خبر فيديو| محمد رمضان يلفت الانظار.. ويرمي النقود على الجمهور خلال حفله بالرياض:اتفرج والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2021/11/04 الساعة 05:30 صباحاً | (هبه الوهالي)

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، فيديو للفنان محمد رمضان خلال افتتاح موسم الرياض الذي أحياه على مسرح البوليفارد.

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وظهر، رمضان في الفيديو وهو يرمي شوال من النقود على الجمهور خلال أغنية “ماني”، ولم يظهر إن كانت حقيقية أم لا.

جدير بالذكر طرح الفنان محمد رمضان كليب أحدث أغانيه جو البنات، الذي شاركه فيه، المطرب العالمي ريدوان، والمطرب المغربي نعمان بلعياشي، عبر قناته الرسمية، على موقع الفيديوهات الشهير يوتيوب.

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