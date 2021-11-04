شاهد .. اتفرج.. السيلفي جنن منه فضالي.. وبإطلالة ناعمة سلبت انظار المتابعين!

انت الان تتابع خبر اتفرج.. السيلفي جنن منه فضالي.. وبإطلالة ناعمة سلبت انظار المتابعين! والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2021/11/04 الساعة 06:00 صباحاً | (هبه الوهالي)

نشرت الفنانة منة فضالي، عدة صور لها عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي لتبدل الصور والفيديوهات “إنستجرام”.

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وظهرت منة فضالي في الصور وهي تلتقط الصور السيلفي لنفسها من أمام المرآة، ما نال إعجاب متابعيها.

كشفت الفنانة منة فضالي عن سبب عدم حضورها مهرجان الجونة، قائلة: “مبحبش أكون موجودة في مكان مش مكاني ..

عشان أكون متواجدة في مهرجان لازم كون عندي تكريم مثلاً أو هقدم مهرجان أو هقدم حد من زمايلي .. مش حابة أكون رايحة أتصور بس .. مش بسيء لحد .. بس أنا دايماً عندي تحفظ على النقطة دي”.

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