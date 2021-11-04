شاهد .. دنيا بطمه ..بإطلالة صاخبة تضع قدم فوق الأخرى فظهرت منطقة حساسة دون أن تشعر!!

انت الان تتابع خبر دنيا بطمه ..بإطلالة صاخبة تضع قدم فوق الأخرى فظهرت منطقة حساسة دون أن تشعر!! والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2021/11/04 الساعة 05:00 صباحاً | (هبه الوهالي)

اعتادت الفنانة المغربية دنيا بطمة إثارة الجدل بشكل مستمر، إن لم يكن بأحداثها المختلفة التي تعرضت لها خلال السنوات الأخيرة،

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فيكون بإطلالاتها الجريئة والغريبة التي تجعلها حديث السوشيال ميديا، فهى من أكثر النجمات تفاعلا مع الجمهور علي مواقع التواصل الاجتماعى،

حيث يضم حسابها الشخصي علي موقع إنستجرام ما يزيد عن 7 مليون متابع، لذلك نستعرض أجرأ الإطلالات التي طلت بها “بطمة”على جمهورها.

وشاركت المطربة دنيا بطمة متابعيها على تطبيق انستغرام بصور جديدة لها باطلالة جريئة ،ظهرت فيها وهى تضع قدم فوق الأخرى مرتدية هوت شورت ما ادي الى ظهور مناطق حساسة بجسمها .

واستمرت المواقف المثيرة للجدل لدى دنيا بطمة، والتي كان أغلبها مقروناً بـ”تفاخرها المستمر بالثروة التي تعيشها”، فتارة تنشر صورة لهدايا باهضة الثمن، وأحياناً تتحدث عن سيارتها الفاخرة.70454862