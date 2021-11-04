انت الان تتابع خبر وائل كفوري.. بعد تعرضه لحادث سير يوجه رسالة تعزية ومواساة.. التفاصيل ؟! والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2021/11/04 الساعة 07:00 صباحاً | (اماني)

‏بعد أن خرج عن صمته بعد تعرضه لحادث سير، بمنشور شكر فيه كل من إطمأن عليه، قدّم الفنان اللبناني وائل كفوري التعازي لعائلة الفنان السوري الراحل صباح فخري

وكتب وائل مكنشوراً في صفحته الخاصة على موقع التواصل الإجتماعي قال فيه: " رحل الكبير وبقيت ذكراه الطيبة وأعماله الخالدة وصوته الذي لا يمكن أن ننساه."71716872

وتابع: "أتقدم بأحرّ التعازي لعائلته الكريمة ولكل محبّيه.. رحم الله صباح فخري"

وكان رحل الفنان صباح فخري يوم الثلاثاء إثر أزمة قلبية مفاجئة عن عمر يناهر الـ 88 عاماً، وتصدر الخبر الترند على مواقع التواصل الإجتماعي71716872