شاهد .. اتفرج.. هند القحطاني تتعرض لموقف محرج والفلتر يفضحها (فيديو)

انت الان تتابع خبر اتفرج.. هند القحطاني تتعرض لموقف محرج والفلتر يفضحها (فيديو) والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2021/11/04 الساعة 09:00 صباحاً | (هبه الوهالي)

شاركت السعودية هند القحطاني فيديدو لها أثناء تواجدها في السيارة عبر صفحتها الرسمية في مواقع التواصل الاجتماعي .

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وظهرت هند القحطاني داخل سيارتها تشرب الماء وتمت إزلة الفلتر الذي تستخدم في التصوير لتظهر بدون مكياج بدون معرفتها .

وعلق متابعيها عل الفيديو مشيرين إلى أن أنفها ظهر أكبر من المعتاد، متمنين منها أن تكون إطلالاتها طبيعية وواقعية، وأن لا يسبب لها هذا الأمر أي إحراج .

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