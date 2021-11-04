انت الان تتابع خبر مفاجأة تامر حسني لجمهوره في السعودية ! والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2021/11/04 الساعة 09:00 صباحاً | (اماني)

‏يلتقي النجم المصري تامر حسني مجدداً جمهوره السعودي في حفل غنائي مرتقب ضمن حفلات موسم الرياض 2021.

الحفل يقام في بوليفارد رياض سيتي على مسرح أبو بكر سالم يوم الخميس 11 نوفمبر الجاري، وفقاً لما أعلنته شركة بنش مارك المنظمة للحفل، الذي يقام تحت رعاية هيئة الترفيه السعودية.54100344

تامر حسني يعد ضيفاً دائماً على الحفلات الغنائية في السعودية، منذ قدم حفله الأول في جدة عام 2018، وصولاً إلى حفله الأخير في الرياض في يونيو الماضي، بمشاركة الدي جي "باندا" وسط حضور جماهيري لافت.54100344