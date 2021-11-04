شاهد .. كشفت المستور.. والدة ياسمين صبري تخرج عن صمتها وتفاجئ الجميع برسالة نارية(تفاصيل صادمة)

انت الان تتابع خبر كشفت المستور.. والدة ياسمين صبري تخرج عن صمتها وتفاجئ الجميع برسالة نارية(تفاصيل صادمة) والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2021/11/04 الساعة 10:00 صباحاً | (هبه الوهالي)

خرجت نسرين والدة الفنانة ياسمين صبري، عن صمتها لترد على الأحداث الأخيرة التي شهدتها عائلتها وخاصة ابنتها، بسبب هجوم والدها عليها لعدم حضورهم حفل زفاف شقيقها، والذي أحدث ضجة كبيرة على مواقع التواصل الاجتماعي.

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ونشرت نسرين، مقطع فيديو عبر حسابها الشخصي بموقع انستجرام، من مقابلة ابنتها ياسمين صبري، في برنامج ABtalks الذي يقدمه الإعلامي الإماراتي أنس بوخش.

وظهرت ياسمين في الفيديو تدعو الله أن يرحم جدتها لوالدتها، وكتبت نسرين معلقة : “الله يرحمك يا أمي ويحفظك يا ياسمين حبيبتي، الصابرين علي خير، وحسبنا الله ونعم الوكيل”.



وتصدر اسم الفنانة ياسمين صبري، مؤشرات التريند على جوجل الأيام الأخيرة، بعد التصريحات النارية التي أطلقها والدها الدكتور أشرف صبري.



وفاجئ أشرف صبري الجميع بنشر صور لابنته ياسمين برفقة زوجها الأول ، الأمر الذي أثار جدل كبير وضجة واسعة بين المتابعين على السوشيال ميديا.

وقال والد ياسمين صبري: «أنا عملت لها حياة كريمة راقية ومحترمة وماكنتش فاكر إن الرد حيكون كده والسر اللي الناس ما تعرفوش إنها اتطلقت من الراجل المحترم الدكتور ده بسبب أمها لأنه حكالي وقالي أمها خربت بيتنا».



وجاءت تصريحات أشرف صبري، بعدما صرحت ياسمين مؤخرا أنها ليست على علاقة أو تواصل معه وأنه لم يتعامل معها منذ أن كان عمرها عامين نتيجة انفصاله عن والدتها، مما أثار غضب والدها.

وعلق قائلا: «بعد ما سمعت أكاذيب بنتي اللي ربيتها في بيتي وكانت صاحبة البيت وعندها شغالة وقدرت تطعن أبوها في ضهره؟».



وأضاف: «أصدقاؤنا كانوا بييجو البيت بيشوفوها ولما كبرت جيبتلها عربية ياريت الناس اللي يعرفونا وجم بيتنا يردوا.. ويقولوا ياسمين كانت عايشة في بيتي إزاي في كل مراحلها وإزاي اتخطبت وعملتلها أجمل حفلة ودي صورها».66986411