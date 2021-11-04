شاهد .. الفنانة بلقيس فتحي ..تفقد البصر بشكل مفاجئ وتسقط فاقدة الوعي!!

انت الان تتابع خبر الفنانة بلقيس فتحي ..تفقد البصر بشكل مفاجئ وتسقط فاقدة الوعي!! والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2021/11/04 الساعة 10:30 صباحاً | (هبه الوهالي)

كشفت الفنانة ​بلقيس​ فتحي بمقطع فيديو عبر حسابها الخاص على موقع التواصل الإجتماعي، أنها تشعر بتعب شديد، خصوصاً أثناء ممارسة الرياضة، ما إضطرها لزيارة الطبيب وإجراء بعض الفحوصات لمعرفة السبب.

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وأكدت بلقيس أنها وصلت إلى درجة الإغماء من شدة التعب، وعدم قدرتها على الرؤية بشكل واضح دائماً، على الرغم من أنها لا تهمل صحتها بشكل عام وتحرص على تناول طعام صحي والمفيدة.

وقالت بلقيس أن بعد زيارتها الطبيب وإجراء بعض الفحوصات عرفت أنها تعاني مما يسمى هبوطاً شديداً في مستوى الحديد ونقص في الفيتامن "ب" ، ونصحت المتابعين بإجراء الفحوصات بشكل دائم.53170880