شاهد .. الراقصة فيكى.. تشعل الحفل بوصلة رقص فاضحة وحركات ايحائية وصافيناز زي خبيتها..اتفرج

انت الان تتابع خبر الراقصة فيكى.. تشعل الحفل بوصلة رقص فاضحة وحركات ايحائية وصافيناز زي خبيتها..اتفرج والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2021/11/04 الساعة 09:30 صباحاً | (هبه الوهالي)

أشعلت الراقصة الأوكرانية فيكى حفل مهرجان طابا للموسيقى والغناء في دورته الأولى بمسرح الوكالة بالسوق التجارى لطابا بجنوب سيناء، وذلك على أنغام أغنية “آه لو لعبت يازهر” للمطرب الشعبى أحمد شيبة، التى قدمتها فرقتها المصاحبة لها بالحفل.

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ومن المقرر، أن تشهد فقرات حفل الليلة الأولى لفعاليات المهرجان فقرة المطرب اللبنانى علاء زلزلي، على أن تحيي النجمة شيرين عبد الوهاب ثاني حفلات المهرجان غدا الجمعة، بينما يحيى المطرب المغربى محمد الريفى آخر ليالى المهرجان يوم السبت المقبل وهى الحفلات التى تقدر أسعار تذاكرها بـ500 جنيه.

يشارك فى الفعاليات النجمة الاستعراضية الروسية أوكسانا والأوكرانية فيكى وعدد كبير من نجوم الفن والفرق الاستعراضية،

إضافة إلى النجم الأردنى نجم السلمان والفنانة شدى الهمشرى والفنان أحمد مصطفى ، ومن المقرر أن يحضر المهرجان في دورته الأولى عدد كبير من الشخصيات الهامة والإعلامية.

93371225