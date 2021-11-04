شاهد .. النجم قصي خولي.. بإطلالة صادمة وغريبة وهكذا يقلد جوني ديب..اتفرج

انت الان تتابع خبر النجم قصي خولي.. بإطلالة صادمة وغريبة وهكذا يقلد جوني ديب..اتفرج والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2021/11/04 الساعة 11:30 صباحاً | (هبه الوهالي)

تصدر الفنان السوري قصي خولي محركات البحث خلال الساعات الأخيرة الماضية بسبب إطلالته الاخيرة التي أحدثت ضجة واسعة عبر عبر مواقع التواصل الاجتماعي الاجتماعي.

73675591

في التفاصيل ، نشر الفنان السوري معتصم النهار عبر حسابه الشخصي على تطبيق الانستجرام صورة جديدة لها من آخر جلسة تصوير قام بها وتغيير جذري على ملامحه وإطلالته.

وظهر قصي خولي في صورتها الأخيرة بإطلالة صادمة وملامح غريبة عن السابق ، بلون شعر مائل للإحمرار وبوجنتين عريضتين بإطلالة النجم العالمي جوني ديب.

وتبين أن التغيير الجذري على ملامح الفنان فصي خولي يعتمد كليا على الدور الجديد الذي سيلعبه في عمله الدرامي الجديد بعنوان " الوسم " من فكرته واشرافه وتمثيله والذي سيعرض قريبا.

الجدير بالذكر أن الفنان قصي خولي تألق هذا العام في السباق الرمضاني 2021 برفقة الفنانة اللبنانية نادين نسيب نجيم للمرة الثانية بمسلسل " 2020 " بعد عام من إطلاق مسلسل " خمسة ونص " والذي يعتبر العمل الدرامي الأول برفقة الفنانة نادين والذي لاقى نجاحا مبهرا عام 2018 الى جانب هذا العام في مسلسل " 2020"

73675591