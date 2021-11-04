انت الان تتابع خبر تهنئات تلقاها الفنان ظافر العابدين معبرآ عن سعادته الكبيرة والبسبب (غدوة ) ! والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2021/11/04 الساعة 11:00 صباحاً | (اماني)

ونشر بوستر الفيلم في صفحته الخاصة على موقع التواصل الإجتماعي وكتب تعليقاً قال فيه: "سعيد وفخور جدّاً باعلان عرض فيلم غدوة للمرة الاولى عالمياً ضمن المسابقة الدولية لمهرجان القاهرة السينمائي في دورته الـ 43"

وتابع ظافر قائلاً: "وفخور ايضاً باعلان عرضه في مهرجان البحر الاحمر في السعودية ضمن فئة Arab Spectacular"48635356

وأثار الخبر إعجاب المتابعين وإنهالت التعليقات على المنشور مهنئين ظافر وفريق العمل. 48635356