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تهنئات تلقاها الفنان ظافر العابدين معبرآ عن سعادته الكبيرة والبسبب (غدوة ) !

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الرياض - روايدا بن عباس - 2021/11/04 الساعة 11:00 صباحاً | (اماني)

ونشر بوستر الفيلم في صفحته الخاصة على موقع التواصل الإجتماعي وكتب تعليقاً قال فيه: "سعيد وفخور جدّاً باعلان عرض فيلم غدوة للمرة الاولى عالمياً ضمن المسابقة الدولية لمهرجان القاهرة السينمائي في دورته الـ 43"

وتابع ظافر قائلاً: "وفخور ايضاً باعلان عرضه في مهرجان البحر الاحمر في السعودية ضمن فئة Arab Spectacular"48635356

وأثار الخبر إعجاب المتابعين وإنهالت التعليقات على المنشور مهنئين ظافر وفريق العمل. 48635356

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سعد محمود

سعد محمود

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة

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