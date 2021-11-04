شاهد .. نسرين طافش ..تلفت الانظار وهي على ظهر الحصان بإطلالة صادمة..اتفرج

انت الان تتابع خبر نسرين طافش ..تلفت الانظار وهي على ظهر الحصان بإطلالة صادمة..اتفرج والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2021/11/04 الساعة 12:00 مساءً | (هبه الوهالي)

احتفلت الفنانة السورية نسرين طافش بيوم العلم الاماراتي عبر حسابها الشخصي على تطبيق الانستجرام بإطلالة جذابة جدا.

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في التفاصيل ، نشرت الفنانة السورية نسرين طافش عبر حسابها الشخصي على تطبيق الانستجرام صور جديدة لها بإطلالة جذابة جدا احتفالا بعيد العلم الإماراتي عبر خاصية القصص المصورة " الستوري " فوق الحصان مرتدية بنطال من الجينز وتي شيرت باللون الزهر.

من جهة أخرى ، تصدرت الفنانة نسرين طافش مؤخرا محركات البحث خلال مهرجان الجونة السينمائي قبل عدة أيام وأطلت خلال أيام الحفل بعدة إطلالات جذابة جدا.

الجدير بالذكر أن الفنانة نسرين طافش تستعد لإطلاق عملها السينمائي الجديد برفقة الفنان المصري خالد سليم وعدة نجوم آخرين والذي تم تصوير في القاهرة قبل عدة أشهر بعنوان " في القلب "

يذكر أنها تألقت هذا العام في السباق الرمضاني 2021 برفقة الفنان المصري حمادة هلال بمسلسل " المداح " والذي تصدر أعلى مشاهدات وصنف من أفضل الاعمال الدرامية الذي عرضت هذا العام خلال شهر رمضان 2021.

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