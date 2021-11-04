شاهد .. الفنانة دنيا بطمة تنشر فيديو يكشف المستور عن طريق الخطأ .. وتقوم بحذفه فوراً - اتفرج الفيديو

انت الان تتابع خبر الفنانة دنيا بطمة تنشر فيديو يكشف المستور عن طريق الخطأ .. وتقوم بحذفه فوراً - اتفرج الفيديو والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - وفقا لما تداولته مواقع اخبارية عدة منها عبر فقد نشرت الفنانة المغربية ​دنيا بطمة​ مقطع فيديو لها من خلال تواجدها في أحد الأعراس، عبر حسباها الخاص على موقع التواصل الإجتماعي.

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واللافت هو ظهور دنيا بجسمها بحجمه الحقيقي، حيث بدت ممتلئة وكبيرة وزادت من الحشو في مناطق بعينها.

وتفاعل الجمهور بشكل كبير مع الفيديو معبرين عن إستغرابهم للفارق بين شكل جسمها الذب يتغير حسب الصور، ومتهمينها بإستخدام الفوتوشوب.

من جهة أخرى، اتهم رواد مواقع التواصل الاجتماعي الفنانة دنيا بطمة بالغرور، بسبب تدونية نشرتها عبر حسابها على الانستغرام، يوم الثلاثاء 26 أكتوبر 2021.

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