شاهد .. رولا يموت ..تتعمد اثارة المتابعين وتثير الجدل بأاقوى إطلالة خادشة للحياء!!

انت الان تتابع خبر رولا يموت ..تتعمد اثارة المتابعين وتثير الجدل بأاقوى إطلالة خادشة للحياء!! والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2021/11/04 الساعة 01:00 مساءً | (هبه الوهالي)

أثارت النجمة اللبنانية رولا يموت، أخت النجمة الشهيرة هيفاء وهبى غضب الجمهور ورواد مواقع السوشل ميديا بسبب نشر فيديو جرئ لها وهي تستحم بالمياه داخل منتجع صحي بدون ملابس.

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نشرت رولا الفيديو عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي “إنستجرام”، وعلقت قائلة: “تدليل مؤخرتي الذهبية في المنتجع الصحي”.



وأصافت:” ماشالله خلقة الله.. لا شفط ولا نحت ولا ربط معدة ولا Bulimia nervosa ولا شي.. الحمدالله يا رب وماشالله ناعم ومكثر”.

تعرضت يموت الى هجوم لاذع وانهالت عليها التعليقات و الانتقادات اللاذعة. الأمر الذي جعل البعض ينتقدها بشدة هو تعليقها على الفيديو الذي اعتبره البعض مستفزًا لكلام الله في وصف جسدها ومؤخرتها.85768606