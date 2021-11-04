شاهد .. وفاء عامر تنتقم ل ياسمين عبد العزيز بهذه الطريقة وتحرق قلب ريهام حجاج بتصريحات مفاجئة!

انت الان تتابع خبر وفاء عامر تنتقم ل ياسمين عبد العزيز بهذه الطريقة وتحرق قلب ريهام حجاج بتصريحات مفاجئة! والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - تصدرت الفنانة وفاء عامر محرك البحث عبر موقع “جوجل” ومختلف مواقع التواصل الاجتماعي، خلال الساعات القليلة الماضية، وذلك اثناء استضافتها مع الإعلامي سيد علي، ببرنامج “حضرة المواطن”.

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وعلقت الفنانة وفاء عامر، على مشاركتها في مسلسل «زي القمر»، الذي يحكي قصة أرملة تخطت الـ60 عاما، وعندما أرادت أن تتزوج رفض ابنها ونشبت بينهما مشكلات كبيرة.

وتابعت: «بعد زواج الأبناء تظل الأم وحيدة، ولا تكون في حاجة إلى شيء غير الصحبة، وبالتالي فأنا أناصر وأدعم هذا النوع من النساء».

وفاء عامر تساند ياسمين عبد العزيز

وقالت الفنانة وفاء عامر، اثناء استضافتها مع الإعلامي عمرو أديب، ببرنامج “الحكاية” قبل أيام، والمُذاع عبر فضائية “إم بي سي مصر”: “الفنانة ياسمين عبدالعزيز تحاول تجسيد أدوار دراما بعيدا عن الكوميدي، ودا صح في المسلسل وخطوات صادقة وصحيحة لأن الممثل يجب أن يطور من نفسه”.

وأضافت قائلة : “ياسمين عبدالعزيز ليست صديقة لي لكن أنا بحب كل زمايلي وبدعي لها بالشفاء”.

وتابعت قائلة: “الممثل مكتوب في بطاقته ممثل ولو احترم كلمة ممثل هيعمل كل الأدوار”، لافته: “من الممكن أن يكون هناك فنان صف أول وتم تدعيمه بأي شكل من الأشكال سواء بالعلاقات أو غيره لكنه لا يستمر، لأن لا يصح إلا الصحيح، والجمهور لا يُشترى، والعلاقات في الفن مش كل حاجه”.

أما عن عدد من النجوم الأخرين، قالت: “من الممكن أن تكون هناك فنانة صف أول لكنها لا تمتلك الموهبة”، موضحه: “الكاميرا حباهم والناس عايزه تشوفهم لكن موهبتهم محتاجه تنمية بالثقافة الفنية والتمرينات”.

وأثار حديثها انتباه الجمهور، والذي قارن بين ما قالته عن النجوم الطارئة على مجال الفن وأبرزهم الفنانة ريهام حجاج، والتي تعرضت لانتقادات كثيرة حول جودة أدائها، وكان من أبرز من انتقدها الإعلامية مي العيدان، والتي قالت عنها إنها تشتغل بفضل "الواسطة"، وهو ما دفع الجمهور للقول بأن وفاء عامر توجه انتقادات مبطنة لحجاج وبطريقة غير مباشرة.

ومن المعروف أن علاقة عداء كبيرة للغاية تجمع ما بين ياسمين عبد العزيز وريهام حجاج، والتي تسببت في طلاق الأولى من زوجها محمد حلاوة، والزواج منه.87218167