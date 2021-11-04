شاهد .. بإطلالة نارية وشعر مبلل الحسناء التركية هاندا تشعل الأجواء بالمايوه والجمهور العربي يفقد صوابة..اتفرج

انت الان تتابع خبر بإطلالة نارية وشعر مبلل الحسناء التركية هاندا تشعل الأجواء بالمايوه والجمهور العربي يفقد صوابة..اتفرج والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - نشرت الممثلة التركية هاندا أرتشيل عبر حسابها في انستغرام صورة لها بالبحر مع غروب الشمس مرتدية مايوه تايجر ورفعت شعرها بطريقة عفوية، ولاقت صورتها تفاعلا كبيرا من قبل المتابعين، خاصة العرب الذين أثنوا على جمالها وعبروا عن حبهم لها ولمسلسلاتها.

38029241

كما تشارك هاندا متابعيها على مواقع التواصل بآخر صورها واطلالاتها التي تنال بها اعجاب المتابعين.

هاندا أرتشيل هي ممثلة وعارضة أزياء تركية، مواليد 1993، توجت بلقب ملكة جمال تركيا عام 2012، وتتصدر حديث الجمهور والصحافة الفنية المحلية في الآونة الأخيرة نظرًا لتصدرها قائمة أجمل امرأة لعام 2020 التي لم تُحسم بعد.ولاقت هاندا شهرة واسعة في الوطن العربي، بعد ظهورها بعدة أدوار منها سيلين في مسلسل بنات الشمس، وبدور حياة في مسلسل الحب لا يفهم من الكلام، وكذلك بدور هازالفي في مسلسل اللؤلؤة السوداء، لكن يبقى مسلسل اطرق بابي هو الاكثر شهرة في تركيا والعالم العربي حيث تصدر الترند على مواقع التواصل.الإجتماعي.

38029241