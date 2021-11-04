شاهد .. الغنوجة ميريام فارس.. تثير غضب السوشيال ميديا بسبب قُبلة معجب!

انت الان تتابع خبر الغنوجة ميريام فارس.. تثير غضب السوشيال ميديا بسبب قُبلة معجب! والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2021/11/04 الساعة 03:00 مساءً | (هبه الوهالي)

تداول رواد موقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات انستجرام فيديو جديد للفنانة ميريام فارس .

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وأثار الفيديو جدلا واسعا من قبل رواد السوشيال ميديا، بسبب قبلة على الخد طبعها أحد معجبي مريام فارس.

وكانت أبرز التعليقات على الفيديو كالاتي: “ايه ده، ازاى يعني، حاجة غريبة جدا انك تسمحيله يعمل كده”.

يذكر أن آخر، أعمال مريام فارس، أغنية “قومي” باللهجة الخليجية، وطرحتها على طريقة الفيديو كليب، عبر قناتها الرسمية، بموقع الفيديوهات الشهير “يوتيوب”، وحقق الكليب نجاحا كبيرا

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