انت الان تتابع خبر هكذا بدأت ياسمين عبدالعزيز بعد ان تلقت هدية من محبيها لأول مره بعد نقلها إلى العناية المركزة والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - نشرت ياسمين عبد العزيز عبر "الستوري" بحسابها على إنستغرام الهدية التي تلقتها من بعض محبيها، التي كانت عبارة عن باقة من الورد وقالب كيك وكتيب يحمل رسائل مميزة من عدد من معجبيها.

الصورة تم نشرها بعد الأخبار التي تحدثت عن نقلها إلى غرفة العناية المركزة إثر تدهور حالتها الصحية.22027852

يذكر أن النجمة المصرية عادت إلى القاهرة بنهاية شهر سبتمبر الماضي، بعد رحلة علاج في سويسرا، بعد أن تعافت من أزمتها الصحية التي عانت منها في الأشهر الماضية.

وكان الفنان المصري وائل عبد العزيز شقيق الفنانة ياسمين قد رد بغضب على الأنباء التي انتشرت في الساعات القليلة الماضية بشأن تدهور حالتها الصحية ونقلها مجددًا للعناية المركزة في المستشفى.

عبد العزيز نفى الشائعات المتداولة عن شقيقته ياسمين، وهاجم من يروج لمثل هذه الأنباء ويتسبب في حالة من الخوف والقلق لدى محبي الفنانة المصرية.

وقال وائل عبد العزيز: "كل يوم من ساعة ما رجعت من السفر، خبر عن وفاتها أو نقلها للعناية المركزة، حسبنا الله ونعم الوكيل فيكوا.. ارحموها شوية هي كويسة الحمد لله وسيبوها في حالها يا عالم يا مريضة".22027852