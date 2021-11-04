شاهد .. الاكثر جرأه.. ممثلة معروفة تعلن خطوبتها على فتاة وتتحدث عن ممارسة الحميمية معها .. اتفرج

انت الان تتابع خبر الاكثر جرأه.. ممثلة معروفة تعلن خطوبتها على فتاة وتتحدث عن ممارسة الحميمية معها .. اتفرج والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2021/11/04 الساعة 04:00 مساءً | (هبه الوهالي)

أثارت الممثلة الأمريكية كريستين ستيوارت الكثير من الضجة بعد اعلان خطبتها من "حبيبتها" ديلان ماير،

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بعد حوالي عامين من إعلان ارتباطهما العاطفي أمام الجميع، حيث اكدت في لقاء لها عن إتمام خطبتها، واستعدادها للزواج، بعدما تقدمت لها ديلان ماير في وقت سابق.

وعبرت كريستين ستيوارت التي تبلغ من العمر 31 عاما، عن استعدادها بتغيير حياتها التي بدأتها خلال السنوات القليلة الماضية،

مؤكدة ان هذه الخطوة مناسبة بالنسبة لها رغم أنها سريعة مقارنة بتاريخ علاقتهما، وتحدثت عن علاقتهما الحميمية بقولها: "الغموض هو الشيء المفضل لدي على الإطلاق خلال ممارسة الجنس وهذا ما اشعر به تجاه شريكتي".

الجدير بالذكر ان كريستين ستيوارت، تلعب دور الأميرة ديانا في فيلم Spencer المقرر طرحه في دور العرض خلال الأيام المقبلة،

حيث وجدت صعوبة في تجسدي الشخصية وخاصة في تقديم علاقة أميرة ويلز الراحلة بولديها، ووصفتهم بأنهم مثل حيوان ذو ثلاثة رؤوس وهو وصف عن الوحش الذي لا يمكن إيقافه أو الوقوف في وجهه.

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