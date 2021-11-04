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شاهد .. بمايوة وشعر مبلل رولا يموت تشعل الإنترنت وتقوم بحركاتك ايحائة على الأرجوحة. وتعلق ؛؛ادلع يا كايدهم ؛؛

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الرياض - روايدا بن عباس - 2021/11/04 الساعة 05:30 مساءً | (ندى)

نشرت اللبنانية رولا يموت مقطع فديو لها على البحر وهي تركب أرجوحة وترتدي البكيني فقط، وتقوم بحركات جريئة وايحائية، وسدلت شعرها، وبللته بالبحر وهي تتأرجح، وعلقت على الفيديو: "ادلع يا كايدهم.

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وانهال المتابعون على فيديو رولا يموت بالتعليقات وتغزلوا بجمالها واثارتها، بينما انتقدها البعض بتعليقات حادة وقاسية، لكن يعرف عن رولا يموت انها لا تهتم بالتعليقات السلبية، بل تتعمد استفزاز منتقديها بصور ومقاطع فيديو جريئة.وتحرص رولا يموت على مشاركة متابعيها بآخر صورها واطلالاتها الجريئة، حيث تظهر بالبكيني والمايوه وتستعرض مفاتنها بطريقة يعتبرها البعض خادشة ومخلة للآداب، وتقوم بحركات ايحائية تشعل بها تعليقات المتابعين.15400923

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سعد محمود

سعد محمود

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة

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