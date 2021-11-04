انت الان تتابع خبر 4 نوفمبر يوم تاريخي في حياة الفنان محمد حماقى والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - يحتفل اليوم النجم محمد حماقى بعيد ميلاده ٤٦ والذى يعد واحد من أهم وأبرز النجوم على الساحة الغنائية فى الوطن العربى.

بدأ حماقي مشواره الغنائي في عام 1997م حيث قام بالاشتراك في ألبوم غنائي تحت عنوان “لقاء النجوم 3" وقدم أول أغانيه الحلو يحب الحنية".83311879

شارك أيضا في تلك الفترة في "الكورال" وراء الفنان محمد هنيدي في أغنيات فيلميه "صعيدي في الجامعة الأمريكية" 1998 و"همام في أمستردام" 1999، وكذلك في أغنية "آه يا واد يا إسكندراني" للفنان مصطفى قمر.

وفي عام 2000م شارك حماقي" في أوبريت “.

القدس هترجع لنا" والذي ساهم في معرفة الجمهور به، ثم أصدر ألبومه الغنائي الأول عام 2003 بعنوان “خلينا نعيش" بعد أن قدمو الموزع الموسيقي “طارق مدكور للمنتج الفني “نصيف قزمان صاحب شركة صوت الدلتا.

للإنتاج الفني والذي تحمس له كثيرا، وحقق ذلك الألبوم نجاحا.83311879