شاهد .. اتفرج الجملة التي يستفز بها محمد رمضان الزعيم عادل إمام ويحرق قلبه!!

انت الان تتابع خبر اتفرج الجملة التي يستفز بها محمد رمضان الزعيم عادل إمام ويحرق قلبه!! والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2021/11/04 الساعة 05:00 مساءً | (هبه الوهالي)

ارتبط اسم مسرح «الهرم» منذ سنوات عديدة باسم الزعيم عادل إمام، حتى أطلق عليه اسم مسرح الزعيم نسبة له.

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قدم الزعيم على خشبته العديد من الاعمال المسرحية، والتي كان آخرها مسرحية «بودي جارد» التي استمر عرضها لمدة 10 سنوات، ولكن فوجئ الجميع في العام 2018 بإعلان الفنان محمد رمضان تعاقده مع المنتج وليد صبري وعماد زيادة علي تقديم عرض مسرحي بعنوان «اهلا رمضان» علي مسرح الهرم بعد ان قاموا بتأجيره.

وعلى الرغم من انتشار خبر افتتاح «رمضان» مسرحيته الجديدة علي مسرح الزعيم منذ فترة طويلة الا انه تعرض لهجوم كبير بسبب وضعه لافتات كبيرة علي واجهة المسرح تحمل صورته فقط، وتأكيده افتتاح المسرحية علي مسرح «الزعيم سابقاً» وكأنه يريد القول انه اصبح هو الزعيم الجديد للمسرح.



أصر الفنان محمد رمضان على استفزاز النجم عادل إمام بجملة "مسرح الهرم .. الزعيم سابقا"، التي يكتبها عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، حيث إنه يعرض عليه مسرحيته "أهلاً رمضان".



وأكد مصدر مقرب من رمضان أنه علم أن الفنان عادل إمام ونجليه ينزعجان من هذه الجملة، فقرر استخدامها دائماً عند حديثه عن المسرحية.

وانتقد بعض رواد مواقع التواصل الاجتماعي ما يفعله محمد رمضان، من تغطية واجهة المسرح بصوره، واطلاق اسمه علي العرض الذي يقدمه، وقالوا إن نجاح مسلسل «الأسطورة» اثر علي عقل «عبده موتة» لدرجة انه يريد ان يطلق اسم الاسطورة علي المسرح بدلاً من الزعيم، ليثبت بذلك انه رقم واحد في مصر مثلما يقول في جميع تصريحاته.29388879