شاهد .. أميرة الشاشة تزوجت فنان شهير وبعد 4 ساعات من الزفاف لن تصدق ماسبب هروبها مرعوبة من منزله وطلبت الطلاق!

انت الان تتابع خبر أميرة الشاشة تزوجت فنان شهير وبعد 4 ساعات من الزفاف لن تصدق ماسبب هروبها مرعوبة من منزله وطلبت الطلاق! والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2021/11/04 الساعة 05:30 مساءً | (هبه الوهالي)

استطاعت خلال فترة وجيزة من التحاقها بمجال التمثيل، أن تحقق شهرة واسعة على مستوى الوطن العربي، بفضل موهبتها وجمالها ورقتها، التي سحرت بجمالها وانوثتها، نجوم الفن والمشاهير والجمهور، انها الفنانة نورا.

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ولدت الفنانة نورا، عام 1954، بالقاهرة، واسمها الحقيقي علوية مصطفى محمد قدري.

أحبها الفنان حاتم ذو الفقار، الذي شاركها في فيلم عنتر شايل سيفه، وتقرب منها وأصبحا أصدقاء، وبعد تصوير الفيلم، وتحديدًا مشهد عاطفي بين ذو الفقار ونورا، قرر التقدم لخطبتها والزواج منها.



وقابل والد الفنان حاتم ذو الفقار، طلب ابنه بالزواج من الفنانة الجميلة نورا بالرفض، لكنه أصر على الارتباط بها، خاصة بعدما اعترفت له بأنها تبادله الحب، وبالفعل تقدم لخطبتها رسميا.

وبعدها أقيم حفل زفافهما، وبعد نحو 4 ساعات من الزواج اكتشفت الجميلة نورا، عريسها وهو يتعاطي المخدرات فما كان منها إلا أن تواصلت مع الفنان نور الشريف زوج شقيقتها الفنانة بوسي، وابلغته بالأمر وطلبت منه المجيء اليها لاعادتها إلى منزلها.

وعندها قررت نورا الانفصال عن ذو الفقار، وبعد فترة قصيرة من انفصالهما تم القبض عليه ودخل السجن بتهمة تعاطي المخدرات.



ومن المواقف التي مرت بها نورا، قيام خادمتها في عام 2013، بسرقتها مبلغ مالي وجهاز لابتوب وهواتف محمولة، بعدما وضعت لها مخدر في كوب عصير.



واعتزلت الفنانة نورا الفن منذ عدة سنوات، وارتدت الحجاب، ووفقًا لتصريحات سابقة للفنانة عفاف شعيب، فأن نورا كانت قبل الاعتزال قد اعتادت على التجمع في منزل إحداهما بصحبة عدد من الفنانات المعتزلات الأخريات، لقراءة وحفظ القرآن.

وأضافت شعيب بأنه عندما سمعت نورا قوله تعالى: “وإذ قالت الملائكة يا مريم إن الله اصطفاك وطهرك واصطفاك على نساء العالمين.. يا مريم اقنتىي لربك واسجدي واركعي مع الراكعين”، وقفت نورا وأخبرت الحاضرات أنها قررت الاعتزال.

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