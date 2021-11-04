اتفرج – ريهام سعيد تنفي تنازلها عن قضية حسن شاكوش

شكرا لقرائتكم خبر عن ريهام سعيد تنفي تنازلها عن قضية حسن شاكوش والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - كشفت الإعلامية ريهام سعيد، عن استمرارها في القضية المرفوعة ضد فنان المهرجانات الشعبية حسن شاكوش، وعدم نيتها للتنازل عن القضية .

واعلنت تقديم بلاغ أمام النائب العام وسيتم استئناف الدعوى مرة أخرى، خاصة وأن فنان المهرجانات هاجمها بعبارات تحمل معاني السب والقذف وأساء لسمعتها وسمعة أسرتها ولا تهاون في هذا الأمر.

وقالت:” لن أتنازل عن قضيتي ضد حسن شاكوش

ونشرت ريهام سعيد عبر صفحتها الشخصية “فيس بوك” منشور للتوضيح بعد ما تداول البعض أنباء عن التنازل “.

وكتبت : “للتصحيح أنا رفضت تنازل شاكوش والقضية ما زالت مستمرة، أما عن الدعوى التي تم رفضها فهي خطأ مني أنا في إجراءات أوراق رفع الدعوى ولم تبرأ المحكمة حسن شاكوش، خاصة وأنه هاجمها بعبارات تحمل معاني السب والقذف وأساء لسمعتها.. هناك بلاغ مقدم للنائب العام، وسيتم استئناف الدعوى ضد شاكوش مرة أخرى، وأخر حاجة الواحد عايزها هي المشاكل لكن أعراض الناس وشرفهم مش لعبه في أيد أي حد مزقوق أو عايز يتشهر الإصرار على رجوع الحق رجولة مش شر”.

وأضافت ريهام سعيد عن قضيتها ضد شاكوش في منشور: “ربنا ما بيرضاش بالظلم وهو ظلم أولادي ويجب معاقبته مرة يتكلم عن شرف ولادي ومرة عن أم رضا ومرة عن الموسيقيين في مهنة الإيقاع كفاية خوض في أعراض الناس وعلى فكرة التنازل اللي عمله ده مش من باب التسامح ولا حاجة والحق هيبان وعمر الحق ما يضيع”.

يذكر أن الأزمة بين ريهام سعيد، وحسن شاكوش، اندلعت حينما قالت ريهام سعيد أن شاكوش رفض الغناء في منزلها بالساحل الشمالي وطلب أمولاً مبالغ فيها من أجل الغناء في حفلة بالمنزل، إلا أن حسن شاكوش رد عليها وقال في فيديو مطول عرض فيه كافة التفاصيل والملابسات كما استعان بمقطع آخر لها وهي تشكره على الغناء في حفل خاص بها، كانت قد أقامته.

وبعد نشر الفيديو الخاص بالفنان حسن شاكوش تحرك المحامي شعبان سعيد دفاع ريهام سعيد، وقدم بلاغ ضد “شاكوش” حيث وجهة عدة تهم منها القيام بنشر فيديو عبر صفحته على مواقع التواصل الاجتماعي، ومهاجمة موكلته بالكثير من العبارات التي تحمل معاني السب والقذف وخدش سمعة العائلة