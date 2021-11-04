شاهد .. ظهور مفزع لحمودة عشيق منه شلبي في( فيلم الساحر)لن تصدق كيف أصبح شكله والمفاجأة في وظيفته | اتفرج الصور

انت الان تتابع خبر ظهور مفزع لحمودة عشيق منه شلبي في( فيلم الساحر)لن تصدق كيف أصبح شكله والمفاجأة في وظيفته | اتفرج الصور والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - فيلم الساحر يعد من أكثر الأفلام جراءة في مصر بل ويعد الفيلم الذي شكل قاعدة انطلاق للفنانة منة شلبي بالرغم ما حمله من مشاهد جرئية قالت الفنانة بعد ذلك انها بكت بسببه اسبوعا كاملا .

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والساحر فيلم مصري من إنتاج عام 2001، إخراج رضوان الكاشف وبطولة محمود عبد العزيز وسلوى خطاب ومنة شلبي.تدور أحداث الفيلم في أحد الأحياء الشعبية بمصر القديمة حيث يسكن "منصور بهجت "وابنته، و"منصور بهجت" ساحر مهمش يسكن وسط مجموعة من المهمشين الذين يعيشون في الأماكن المزدحمة ويحاولوا أن يجعلوا من حياتهم شيئا مبهجا.

وفاز الفيلم بأبرز جوائز مهرجان جمعية الفيلم المصرية في الدورة التاسعة والعشرين في مارس 2003، من بين سبعة أفلام شاركت في المنافسة، حيث حصل الفيلم على جائزة أفضل فيلم وإخراج وموسيقى (هشام نزيه) وتصوير (محسن نصر) وممثلة دور ثانوي (سلوى خطاب).

شخصية حمودة

قام بدور شخصية حمودة في الفيلم فنان يدعى فيلم الساحر يعد من أكثر الأفلام جراءة في مصر.

وسري النجار هو ممثل مصري من مواليد مدينة الاسكندرية في 1 يناير 1976 إي عمره الآن 45 عام.

وشاهده المخرج "اسامه فوزى" فى مسرح الجامعة فأسند له دور عادل البوهيمي صديق المتوفى طبل( محمود حميده )فى فيلم "جنة الشياطين"عام ١٩٩٩.و أكتشفه نصر الله ، لاقدم أدوارة مميزة فى أفلامه ومنها " الساحر ".

شارك سري في العديد من الافلام مثل الساحر وديل السمكة و خريف آدم و المدينة و جنة الشياطين ، ومثل في مسلسلات مخاوي الذيب و مهاجي الاجاويد.

ودرس سري المسرح والفلسفة فى الجامعة الامريكية ثم سافر الى انجلترا لدراسة المسرح ، حيث برع فى أداء ادوار الشر حيث جسد دور البلطجى وساعده فى ذلك ملامح وجهه.

يعيش سري في مدينة ستوكهولم بدولة السويد ، وينشر منها العديد من الصور و الفيديوهات عبر حسابه الرسمي على فيسبوك.

ويبدو سري انه تغير كثيرًا من خلال ملامحه و قصة شعره عن ما بدا عليه في فترة فيلم الساحر.15020066