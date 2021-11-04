شاهد .. اتفرج.. شجون الهاجري بإطلالة صادمة وأحضان جريئة تغضب الكويتيين بهذا التصرف !

انت الان تتابع خبر اتفرج.. شجون الهاجري بإطلالة صادمة وأحضان جريئة تغضب الكويتيين بهذا التصرف ! والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2021/11/04 الساعة 06:00 مساءً | (هبه الوهالي)

عبر رواد مواقع التواصل الاجتماعي في الكويت عن غضبهم بسبب ظهور الفنانة شجون الهاجري بمقطع فيديو أثناء الاحتفال بانتهاء تصوير مسلسل الهروب بصحبة فريق عمل.

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وشاركت شجون الهاجري بتقطيع قالب الحلوى وسط الصراخ والهتاف بحماس من قبل الطاقم والممثل والمخرج اللبناني باسم مغنية والفنان الكويتي محمد العلوي وزملائها الآخرين،

وبعد الانتهاء من تقطيع تورتة الاحتفال بدأت شجون الهاجري في الصراخ معبرة عن فرحتها بالانتهاء من العمل ثم بدأت في تبادل الأحضان والقبلات مع طاقم العمل.

ما انتقد الكثير من المتابعين طريقة شجون الهاجري بالصراخ وتبادل القبلات والاحضان مع باسم مغنية ومحمد العلوي، كما كانت قد أثارت شجون الجدل في وقت سابق بعد ظهورها بأحد المشاهد وهي ترقص وتقلد سعاد حسني.

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