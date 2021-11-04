شاهد .. مش هتصدق| هكذا أصبح شكل طفل مسلسل (الحقيقة والسراب) بعد عدة سنوات!

انت الان تتابع خبر مش هتصدق| هكذا أصبح شكل طفل مسلسل (الحقيقة والسراب) بعد عدة سنوات! والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2021/11/04 الساعة 06:30 مساءً | (هبه الوهالي)

معظمنا اتفرج مسلسل الحقيقة والسراب، وهناك من يشاهده في كل مرة يعرض فيها على أي قناة فضائية، وذلك لما يحويه من أحداث مثيرة، وخاصة أنها أحداث عائلية تجذب المشاهد.

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ومن اتفرج المسلسل سيتذكر الطفل الصغير أيمن، والذي كان الفنان طارق لطفي، رياض، متبنيه ومتكفل بمصروفاته اليومية.

وكان له جملة شهير بها يرددها دائما في المسلسل وهي: “صباح الخير يا تيتا”.

وهذا الطفل اسمه كريم الوكيل، وهو لم يختار الفن مجال له بل اختار طريق أخر فأصبح مسئول ماركتينج.

وانتشرت صورة لكريم الوكيل على السوشال ميديا بعدما أصبح شابًا في عقده الثالث، وحازت الصورة على عدد كبير من التعليقات والتفاعلات من قبل رواد مواقع التواصل الاجتماعي.

حيث تافجئوا من تغير ملامح الطفل أيمن والذي تغير 180 درجة بعد مرور 18 سنة من عرض المسلسل.

مسلسل الحقيقة والسراب من إنتاج مدينة الإنتاج الإعلامي عام 2003، وهو من بطولة عدد كبير من النجوم الكبار وهم:

فيفي عبدة ويوسف شعبان وطارق لطفي ومي عز الدين وأحمد زاهر، وإنعام سالوسة.

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